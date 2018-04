Em tom de vitória, Kassab agradece Serra e elogia Alckmin

O candidato do DEM, Gilberto Kassab, falou do seu comitê neste domingo, 5, antes do fim da apuração das urnas em São Paulo, em tom de vitória. "Quero convidar todos nessa segunda etapa, para que no dia 26 de outubro todos estejamos aqui para comemorar a vitória". Kassab começou seu discurso cumprimentando os candidatos adversários. "Especialmente dois candidatos, Soninha e Geraldo Alckmin do PSDB. E queria dizer a vocês que estou muito otimista em relação as nossas chances no segundo turno", afirmou. Ele elogiu ainda o governador José Serra, como vinha fazendo durante toda a campanha e voltou a afirmar que segue seu programa de governo. O prefeito lembrou o começo da disputa, quando o governador decidiu não se posicionar claramente sobre os candidatos do PSDB e DEM e disse que viu tudo com "naturalidade".