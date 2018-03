Em SP, Sarney passa por cirurgia cardíaca O presidente do Congresso, senador José Sarney (PMDB-AP), passou por uma angioplastia para colocação de um stent arterial no coração durante a madrugada de ontem em São Paulo. Segundo a equipe médica do Hospital Sírio Libanês, onde foi internado horas antes, Sarney correu risco de infarto, mas passa bem e deve permanecer na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardiológica pelo menos até hoje.