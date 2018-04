Em SP, Operação Eleições da PM detém mais de 100 A Polícia Militar deteve hoje mais de 100 pessoas em todo o Estado de São Paulo por panfletagem e boca-de-urna. Seis delas foram flagradas pelas câmeras do sistema de monitoração da PM. As prisões ocorreram durante a Operação Eleições 2008, realizada para reforçar a segurança nos cartórios eleitorais e postos de votação e justificação e da apuração. Cerca de 57 mil policiais participam da ação, com 11.263 viaturas e 21 helicópteros.