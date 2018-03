Em SP, maioria defende reeleição O diretório do PSD em São Paulo, maior colégio eleitoral do País e Estado onde o presidente do partido, Gilberto Kassab, pode sair candidato a governador, sinaliza apoio à reeleição de Dilma Rousseff. O presidente do partido no Estado, Rubens Jordão, afirmou que já fez 80% das consultas e que a maioria opta pelo apoio à reeleição. Ele diz que pretende apresentar a posição do diretório paulista ainda em 2013.