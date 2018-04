Em SC, dois eleitores morrem durante votação

O aposentado José Solon Schfter, 79 anos, subia a escadaria do Colégio Frei Caneca para votar, na cidade de Lebon Régis, no meio-oeste de Santa Catarina, quando sofreu um enfarte. Veja também: Eleitor morre na fila em Santo Ângelo, RS Schfter chegou a ser socorrido pelos demais eleitores que aguardavam na fila, foi levado ao Hospital Maternidade Santo Antônio, porém não resistiu e morreu por volta das 12 horas deste domingo, 5. Cerca de uma hora antes, em Morro da Fumaça, na região sul do Estado, outro aposentado morreu devido a problemas cardiológicos. Florindo Carrer, 76, sofreu um mal súbito e faleceu enquanto votava em frente à urna eletrônica.