Em São Paulo, 39 vereadores conseguiram a reeleição Dos 52 vereadores que pleiteavam reeleição em São Paulo, 39 conquistaram um novo mandato de quatro anos ontem. Dos 16 novatos, destacam-se o ex-secretário estadual de Educação Gabriel Chalita (campeão de votos com 102.048), do PSDB, o economista Marcos Cintra (PR), o pagodeiro Netinho de Paula (PC do B), o diretor do São Paulo Futebol Clube, Marco Aurélio Cunha (DEM), e o cantor Marcelo Aguiar (PSC). Entre os que saíram estão os petistas Carlos Neder e Claudete Alves, os tucanos Tião Farias e José Rolim, além de Nelson Attila Russomano (PP), Myryam Athiê (PDT), Ademir da Guia (PR) e Aurélio Nomura (PV). O TSE alerta que o resultado final ainda pode sofrer alguma alteração. O PT perdeu uma cadeira na eleições deste ano, passando de 12 para 11, enquanto o PSDB cresceu de 12 para 13 vereadores e o DEM subiu de seis para sete cadeiras. O PTB perdeu um vereador e terá apenas três na próxima legislatura, enquanto o PDT terá sua força reduzida pela metade, com apenas um vereador. O PR (resultado da fusão do PL com o Prona) manteve suas cinco cadeiras e o PV continuará com três. O PMDB manteve seus dois vereadores e o PP caiu de três para dois. O PSB e o PRB também mantiveram suas posições, com dois e um vereador, respectivamente. Quem não tinha representante e conseguiu vagas foram o PPS e o PC do B, com dois cada, e o PSC, com um. Veja abaixo a lista dos vereadores eleitos: 1 - Gabriel Chalita (PSDB) 2 - Goulart (PMDB) 3 - Netinho de Paula (PC do B) 4 - Milton Leite (DEM) 5 - Mara Gabrili (PSDB) 6 - Senival (PT) 7 - Arselino Tatto (PT) 8 - Netinho (PSDB) 9 - Aurélio Miguel (PR) 10 - Carlos Alberto Bezerra (PSDB) 11 - Donato (PT) 12 - Celso Jatene (PTB) 13 - Tripoli (PV) 14 - Antônio Carlos Rodrigues (PR) 15 - Adilson Amadeu (PTB) 16 - Marcelo Aguiar (PSC) 17 - Jooji Hato (PMDB) 18 - Marta Costa (DEM) 19 - Marco Aurélio Cunha (DEM) 20 - Francisco Chagas (PT) 21 - Domingos Dissei (DEM) 22 - Paulo Frange (PTB) 23 - Toninho Paiva (PR) 24 - Adolfo quintas (PSDB) 25 - João Antônio (PT) 26 - Claudinho de Souza (PSDB) 27 - Alfredinho (PT) 28 - Juscelino Gadelha (PSDB) 29 - Gilson Barreto (PSDB) 30 - Floriano Pesaro (PSDB) 31 - Eliseu Gabriel (PSB) 32 - Souza Santos (PSDB) 33 - Claudio Prado (PDT) 34 - Noemi Nonato (PSB) 35 - Juliana Cardoso (PT) 36 - Italo Cardoso (PT) 37 - José Américo (PT) 38 - Ushitaro Kamia (DEM) 39 - Wadih Mutran (PP) 40 - Missionário José Olímpio (PP) 41 - Jamil Murad (PC do B) 42 - Zelão (PT) 43 - Ricardo Teixeira (PSDB) 44 - Chico Macena (PT) 45 - Agnaldo Timóteo (PR) 46 - Penna (PV) 47 - Atílio Francisco (PRB) 48 - Carlos Apolinário (DEM) 49 - Sandra Tadeu (DEM) 50 - Dalton Silvano (PSDB) 51 - Gilberto Natalini (PSDB) 52 - Marcos Cintra (PR) 53 - Abou Anni (PV) 54 - Claudio Fonseca (PPS) 55 - Dr. Milton Ferreira (PPS)