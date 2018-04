Em São Bernardo, candidato do PT vai a pé até local da votação

Em São Bernardo do Campo, o candidato Luiz Marinho, do PT, foi a pé até onde ele vota. Era quase meio dia quando ele deixou sua casa, na Rua Padre Tarcísio Zanotti, e caminhou duas quadras, até a Escola Estadual Professor Carlos Pezzolo, na Rua Tiradentes,Vila Santa Teresinha. Ao seu lado iam a mulher, Nilza de Oliveira, e o candidato a vice, Frank de Aguiar, também acompanhado pela mulher, Aline Rocha. A eles se juntaram sindicalistas, como o presidente da seção paulista da Central Única dos Trabalhadores, Edilson de Paulo, e políticos, entre os quais o deputado federal Vicentinho (PT). Alex Manente, que disputou a prefeitura no primeiro turno pelo PPS e depois se aliou a Marinho, também estava presente. Veja também: Kassab chega ao dia da eleição 19 pontos à frente de Marta Gabriel Manzano, de O Estado de S. Paulo, comenta o debate Galeria de fotos Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas dos candidatos Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País A caminhada engrossou ao longo das duas quadras e ao final parecia passeata. Acabou interrompendo o trânsito diante da escola. Foi preciso a ajuda de batedores motorizados da Policia Militar para auxiliar na chegada à escola do candidato Marinho, apontado como favorito nas pesquisas sobre intenção de voto. Depois de votar e falar rapidamente com a imprensa, Marinho também saiu a pé.