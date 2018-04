Em Santa Catarina, PMDB é o partido que mais elegeu prefeitos

Os candidatos à prefeitura do PMDB venceram em 96 cidades em Santa Catarina nestas eleições. Em segundo lugar ficou o PP, que elegeu 51 prefeitos, seguido do DEM, com 43. Na disputa pela capital Florianópolis, o candidato do PMDB, Dário Berger, foi para o segundo turno com Esperidião Amin, do PP, com uma diferença de votos de 14,5%. Veja também: Dário e Amin disputarão segundo turno em Florianópolis Cobertura completa das eleições 2008 Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos TSE registra 168 prisões e casos de 509 irregularidades Imagens da votação pelo Brasil O PT, que teve Nildomar Freire como candidato à prefeitura de Florianópolis, elegeu 31 prefeitos. Em seguida vem o PPS, com apenas cinco prefeitos eleitos. O PTB conseguiu três prefeituras, o PR e o PDT duas e o PSB apenas uma. Candidatos de outros partidos, como o PC do B, PSTU e PV não venceram em nenhum município.