Em reunião, Dilma defende 'diálogo entre iguais' Em reunião com 23 empresários brasileiros, ontem à noite em Washington, a presidente Dilma Rousseff disse que pretende construir um "diálogo entre iguais" e uma relação mais ampla com os EUA. Em mais de uma hora de conversa, ela salientou a oportunidade aberta pela recuperação gradual do mercado americano e por seu elevado potencial no campo da inovação tecnológica. Mas alertou sobre a necessidade de o Brasil recuperar os níveis históricos de exportação de manufaturas aos EUA. A mensagem animou especialmente os empresários mais prejudicados pelo discurso antagonista aos EUA do governo Lula. "O tom político mudou", festejou um deles ao Estado. "A resistência do governo em se aliar aos EUA é ridícula", disse outro empresário.