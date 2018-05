Em Recife, petista tem 45% das intenções de voto

O candidato João da Costa (PT) lidera as intenções de voto em Recife, com 45% das intenções de voto, conforme pesquisa do Datafolha realizada nos dias 4 e 5 de setembro. Na segunda colocação, está Mendonça Neto (DEM), com 22% das preferências. Em comparação ao levantamento realizado em 21 e 22 de agosto, João da Costa avançou oito pontos porcentuais, e Mendonça caiu quatro. Veja também: Kassab empata com Alckmin e Marta lidera, aponta Datafolha Paes sobe oito pontos e passa Crivella no Rio, aponta Datafolha Lacerda dobra desempenho e dispara em BH, diz Datafolha Especial tira dúvidas sobre as eleições Veja as regras para as eleições municipais Carlos Eduardo Cadoca (PSC), que liderava a terceira posição, passa agora a dividi-la com Raul Henry (PMDB). O candidato do PSC tem agora 10% das menções de voto, enquanto Raul fica com 9%. Edilson Silva (PSOL) e Kátia Telles (PSTU) possuem 1% cada. Do total dos eleitores consultados, 12% não têm candidato - 7% pretendem anular o voto ou votar em branco e 5% estão indecisos. Na pesquisa estimulada sobre o segundo turno, João da Costa venceria seus adversários nas duas simulações em que aparece. O petista teria 54% dos votos, e o candidato do DEM, 37%. Contra Cadoca, João da Costa teria 64% dos votos, enquanto o candidato do PSC ficaria com 25%, ante os porcentuais de 53% e 33%, respectivamente, em agosto. Numa eventual disputa entre Mendonça e Cadoca, o candidato do DEM seria eleito com 55% dos votos, ante 30% do segundo colocado. A maior rejeição dos eleitores de Recife é em relação a Kátia Telles. Dos entrevistados, 41% não votariam nela de forma alguma. A candidata fica empatada com Cadoca, cuja rejeição é de 37%. O Datafolha ouviu 815 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro máxima, para o total da amostra, é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TRE-PE (Tribunal Regional Eleitoral) de Pernambuco sob o número 046/2008.