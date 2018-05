Em queda nas pesquisas, Alckmin intensifica campanha Em queda na mais recente pesquisa Ibope de intenção de voto, o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, intensificou sua campanha nesse final de semana. Os redutos da adversária petista Marta Suplicy mereceram atenção especial na agenda do tucano. Se ontem Alckmin teve quatro eventos em Cidade Ademar, na zona sul, hoje o alvo foi Sapopemba, na zona leste. O candidato visitou o Hospital Estadual do Sapopemba, caminhou pelo comércio local, fez carreata e foi à Favela da Caixa D''Água, em Cangaíba. O prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, reuniu-se no final da manhã com um grupo de mulheres na zona leste da Capital paulista. A candidata do PT, Marta Suplicy, participa às 16 horas da Missa do Vaqueiro, no Centro de Tradições Nordestinas, no Bairro do Limão, zona norte. O candidato do PP, Paulo Maluf, aproveitou o domingo para gravar programas para o horário eleitoral gratuito. Soninha Francine, do PPS, participa à tarde de encontro na Associação de Amigos do Bairro Jardim Miriam, na zona sul, e às 18 horas comemora o aniversário de uma ONG, na Cinemateca Brasileira, na região central. Ivan Valente, PSOL, gravou programas para o horário eleitoral e, às 19h30, reúne-se com a coordenação de sua campanha. Levy Fidélix, do PRTB, fez carreata saindo de Moema, na zona sul, rumo ao Tatuapé, na zona leste. Edmilson Costa, do PCB, fez campanha na Feira Livre do Bexiga, na região central. Renato Reichmann, do PMN, reuniu-se com líderes de sua legenda na zona sul. Anaí Caproni, do PCO, e Ciro Moura, do PTC, não tiveram compromissos de campanha.