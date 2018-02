Em quatro décadas, 24 livros publicados Doutor em Sociologia e professor emérito da Universidade de São Paulo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é autor ou coautor de 24 livros. Entre eles, Dependência e desenvolvimento na América Latina, que publicou em 1969, em coautoria com Enzo Falletto - um dos mais importantes, traduzido em 16 idiomas. Outro de destaque é Capitalismo e escravidão no Brasil Meridional, de 1962, tese de doutorado sobre o sistema escravocrata no Rio Grande do Sul, que ele considera um dos seus "mais sólidos" trabalhos.