Em passeata, Marta mostra otimismo em 'virar o jogo'

No último dia antes da decisão da corrida municipal em São Paulo, a candidata do PT, Marta Suplicy, fez o possível para demonstrar otimismo quanto à possibilidade de virar o jogo e convencer parte do eleitorado do rival Gilberto Kassab (DEM) a mudar o voto. Logo antes de iniciar uma longa carreata pela zona sul da cidade, a ex-prefeita disse acreditar que o debate da noite de sexta-feira, 24, na TV Globo, contribuiu para deixar claro o conteúdo de cada uma das candidaturas. "O que me parece que ficou mais evidente foi a transparência, a verdade de cada candidatura e a capacidade de cada um de cuidar dos outros", declarou a petista, que voltou a acusar o rival de manipular informações para transmitir aos eleitores uma realidade que não existe de fato em seu governo. "Não é nada do que vem sendo apresentado, aquela maravilha", disse Marta, repetindo a tese de que o prefeito diz uma coisa em sua propaganda eleitoral, mas faz outra na prática. Ela procurou minimizar a crise interna que tomou forma nas últimas semanas no PT, alegando que não acredita em um conflito entre a direção e a coordenação da campanha.