Em 'ônibus' de Haddad, eleitores vão de Marta

A viagem de ônibus da linha 9501, entre o Largo do Paiçandu, no centro de São Paulo, e o Terminal Nova Cachoeirinha, na zona norte, foi mais cheia que o usual na tarde de ontem.

Em um banco na metade traseira do veículo articulado sentavam Fernando Haddad, candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, do lado do corredor, e sua companheira de chapa Nádia Campeão, do PC do B, na janela. Ambos cercados por jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas.

A poucos metros da aglomeração, quatro jovens metalúrgicos, de 17 a 19 anos, retornavam do trabalho. Eles passam todas as manhãs montando chuveiros em uma fábrica no Bom Retiro, no centro, por um salário mínimo ao mês, e pegam o rumo de casa pela linha 9501.

"Aquele senhor meio grisalho ali é o candidato?", pergunta Matheus Santos de Araújo, de 17 anos. "Não conheço não", afirma, divertindo-se com a presença da mídia em um ônibus geralmente vazio no horário. "Vai votar em quem?", pergunta a reportagem. "Na Marta (Suplicy)!" A ex-prefeita, hoje senadora pelo PT, bem que tentou, mas não será candidata novamente.

Allisson Ferreira dos Santos, de 17 anos, concorda com o amigo. "Também vou votar na Marta, ela fez o CEU perto da minha casa", diz, referindo-se ao Centro Educacional Unificado Senador Teotônio Vilela, na Brasilândia, zona norte. Enquanto isso, Haddad e Nádia observam a paisagem ensolarada da cidade pela janela do coletivo.

A resposta dos dois adolescentes mostra que o esforço do PT em dividir a paternidade dos CEUs, atribuindo a Haddad a ideia original das escolas equipadas com espaços de cultura e lazer em bairros periféricos da cidade, ainda não surte efeito. Marta, que em março mandou o candidato "gastar a sola do sapato", segue como "mãe" do projeto aos olhos dos eleitores.

No PT, difunde-se a versão de que Haddad teve a ideia de construir os CEUs em um voo de helicóptero durante a gestão Marta, quando era chefe de gabinete do então secretário de Finanças, João Sayad. Na aeronave, estavam ele, Sayad e o hoje deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP).

Haddad tem repetido o termo "paternidade" ao se referir aos CEUs. Ontem não foi diferente. "Evidentemente temos a paternidade da ideia, é uma marca registrada das administrações do PT", disse, já na Freguesia do Ó. Allisson não estava lá para ouvir.