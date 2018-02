Em MG, poupança para estudantes não atinge meta inicial

Para o Executivo mineiro, contudo, a meta foi cumprida pelo número de inscritos no projeto, que chegou a 97.745 estudantes em 2012 - ano em que o Poupança Jovem consumiu R$ 50 milhões. Ao todo, desde 2007 foram investidos R$ 382,3 milhões. O Executivo estadual também mantém o Programa Travessia. De acordo com o chefe da Assessoria de Articulação, Parceria e Participação, Ronaldo Pedron, o programa é a "principal estratégia do governo de Minas para o combate à pobreza", direcionado a moradores dos municípios com mais baixo IDH.