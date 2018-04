Em Joinville, Carlito do PT tem 61,67% dos votos válidos Em Joinville, em Santa Catarina, já foram apurados 69,44% dos votos válidos. Deste total, o candidato Carlito (PT) recebeu 61,67% dos votos, enquanto o seu oponente, Darci de Matos (DEM), recebeu 38,33% dos votos apurados. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As abstenções somaram 13,45% do total de votos contados até agora, os votos em branco somaram 2,39% e os nulos, 4,65%.