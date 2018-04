Em jingle, Marta faz paródia do 'Sorria, meu bem' de Kassab

A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, passou a usar um novo jingle em sua campanha esta semana que faz paródia do 'Sorria, meu bem' do adversário Gilberto Kassab, candidato do DEM e atual prefeito de São Paulo. Com o mesmo ritmo, a música questiona: "Tá rindo do quê, Kassab? A saúde tá falha, o trânsito encalha e São Paulo já sabe". Veja Também: Ouça o jingle de Marta Ouça o áudio do Kassab Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas de Marta e Kassab Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País O jingle de Kassab foi inspirado na canção Sorria, Sorria, de Evaldo Braga (1947-1973). E tem algumas variações, mas a letra apresenta o prefeito como alguém de confiança: "Kassab é boa gente. Ao invés de andar para trás, com ele eu vou para frente. Sorria, meu bem, sorria. É Kassab prefeito, trabalhando direito, nesse a gente confia".