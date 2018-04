Em Guarulhos, tucano confia em virada sobre petista Os candidatos à prefeitura de Guarulhos, Sebastião Almeida (PT) e Carlos Roberto (PSDB), votaram logo cedo. O tucano, acompanhado por alguns militantes do partido, votou às 9 horas no Colégio Farias Brito, no centro da cidade, enquanto o petista, ao lado do prefeito Elói Pietá, do candidato a vice, Carlos Derman, e da deputada federal Janete Pietá - todos do PT, votou em uma escola estadual no bairro do Itapegica. Almeira diz que está confiante na vitória. O tucano afirmou que acredita na virada. "O PT perdeu as eleições no primeiro turno, quando não ganhou como eles esperavam. Acho que vamos agora só confirmar este resultado nas urnas. Se trabalharmos com os números do primeiro turno, vamos perceber que o PT ainda não chegou aos números que esperava", afirmou Carlos Roberto. Já Almeida confia nas pesquisas - na última, do Instituto Vox Populi, o petista aparecia com 51 pontos à frente do tucano, com 36. "A expectativa é a melhor possível. Estou muito confiante e acho que a população tem sentido a importância de Guarulhos continuar com um governo do PT", afirmou Almeida, que ainda não sabia onde acompanharia a apuração das eleições. Roberto vai acompanhar a apuração em seu comitê central. O clima estava tranqüilo na cidade, sem boca-de-urna ou registros e prisões até o começo da tarde. De manhã, no entanto, cabos eleitorais de Carlos Roberto reclamaram que não acompanharam a abertura das urnas antes da votação. "Vamos fazer uma reclamação formal no Tribunal Regional Eleitoral (TRE)", afirmou a delegada do PSDB, Norma Pozzani. "Acho que houve um equívoco, mas a lista de abertura das urnas foi assinada por todos os fiscais dos dois partidos", afirmou o delegado do PT, Elson Roberto de Souza.