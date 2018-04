Em Guarulhos, petista lidera com 55% dos votos válidos O candidato do PT à prefeitura de Guarulhos (SP), Sebastião Almeida, lidera a apuração, segundo o último boletim do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 6,96% dos votos apurados, Almeida soma 21.741 votos (55,53% dos votos válidos), contra 17.412 votos para o tucano Carlos Roberto de Campos (44,47% dos votos válidos).