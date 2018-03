Em Guaribas, 87% da população vive do Bolsa Família O Estado mostrou ontem a situação em Guaribas, no interior do Piauí. Foi ali que, em fevereiro de 2003, o então ministro do Combate à Fome, José Graziano, formalizou o lançamento do Programa Fome Zero, proposta que prometia erradicar a fome no País. Guaribas era a mais miserável das cidades do Piauí.