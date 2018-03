Em Goiás, servidora grampeada 'deu uma geral' no corpo

A Polícia Federal não terá dificuldades de rastrear o produto adquirido com a propina da máfia dos caça-níqueis no caso da servidora Sônia Regina, da Prefeitura de Luziânia (GO). Interceptação telefônica revela que ela usou o dinheiro para uma "geral" no corpo, com "lipos" e "retoques no peito".

No dia 19 de junho de 2011, a PF captou um diálogo entre Sônia, uma faz-tudo do esquema na prefeitura, com uma mulher não identificada. Na conversa, a integrante do esquema diz que seria internada para fazer "várias cirurgias plásticas juntas". "Será lipo", "retocar o peito", diz ela. Amiga de Sônia, a interlocutora dispara: "O que você está fazendo para ter tanto dinheiro?"

No relatório da PF, Sônia é citada em trecho emblemático: "A máfia dos caça-níqueis pagou propina para funcionários e engordou o patrimônio de empresários da jogatina e de uma pessoa de nome Regina, que pelas ligações trabalha em Luziânia em órgãos ligado à segurança pública ou que pelo menos tem um contato com servidores dessa área".

As investigações mostraram que Sônia "constantemente trocava informações sobre questões relacionadas à atividade criminosa e à escolha de servidores para o comando dos cargos policiais na região". As transcrições revelam que ela operava no sistema para vetar ou fazer fluir informações oficiais sobre segurança para o grupo de Cachoeira.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, o Sindicato dos Policiais de Goiás negou que Sônia seja integrante da carreira - ela tem um cargo comissionado na prefeitura.