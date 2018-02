Em Fortaleza, só PT pode usar foto de Dilma e Lula

Pioneirismo. Esta é a primeira sentença do gênero no País para as eleições deste ano. A magistrada atendeu, na íntegra, à representação petista, que pedia a proibição de o candidato a prefeito do PC do B, o senador Inácio Arruda, além da candidata a vereadora Eliana Gomes usarem ambas as imagens. Para a juíza, "é uma incoerência admitir-se a presença de pessoas agregadas a uma sigla partidária na propaganda eleitoral de um adversário político, como é o caso em apreciação, pois tanto o PT integrante da coligação representante, quanto o representado PC do B possuem candidatos ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2012".

Arruda e Eliana vinham usando sobretudo a imagem de Lula, por se considerarem amigos do ex-presidente e pelo fato de o PC do B fazer parte da aliança nacional com o PT. O PT do Ceará estuda ainda a possibilidade de tentar proibir o uso de tais imagens no interior do Estado. O PSB, por exemplo, está usando a imagem de Dilma na campanha eleitoral de municípios onde os socialistas disputam com petistas o cargo de prefeito.