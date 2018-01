'Em festa de jacu, inhambu não pia', afirma Alckmin sobre evento petista

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), recorreu a um ditado caipira ao ser questionado ontem sobre a festa dos adversários petistas realizada para comemorar os dez anos no comando do País. "Em festa de jacu, inhambu não pia", disse o tucano em entrevista concedida horas antes do discurso do pré-candidato de seu partido à Presidência da República, senador Aécio Neves (MG). Alckmin participava de um evento sobre infraestrutura na Faap, na capital paulista.

Anteontem, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também opinou sobre o evento petista ao comentar a cartilha feita pelos adversários que compara o desempenho econômico dos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff com o do seu.

O ex-governador paulista José Serra (PSDB) afirmou que o PT "inventa o que não houve para esconder o que houve" ao comparar as duas gestões.

"Em seus dez anos no poder, os fracassos do partido são um sucesso. Nunca antes na história deste país a incompetência foi tão orgulhosa, tagarela e influente", disse. "Nestes três mandatos, chega a ser comovente a constância com que desprezaram todas as qualidades dos seus adversários, sem deixar de invejar um só defeito."

Prévias. Na entrevista concedida ontem, Alckmin voltou a defender a realização de prévias para a escolha do candidato do PSDB à Presidência em 2014. O governador afirmou que a escolha deve ser feita pelos dirigentes este ano. "Se tivermos mais de um pré-candidato, em vez de esperar a convenção em junho do ano que vem, (o PSDB) deve fazer a prévia este ano", afirmou.

Aécio e Serra estão entre os tucanos que têm pretensões de entrar na disputa.

Alckmin disse que a realização de prévias permite um maior debate e participação. "Quem ganhar tem mais legitimidade. E quem perder tem o dever moral de apoiar", disse ele, apoiando a posição do presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra (PE), segundo quem o partido não pode "esperar até a última hora" para definir quem enfrentará Dilma no ano que vem. Guerra defende a pré-candidatura de Aécio. / BEATRIZ BULLA, DA AGÊNCIA ESTADO