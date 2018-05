Em encontro com batistas, Marta defende homossexuais A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, começou o dia de campanha hoje, por volta das 8 horas, com um pequeno comício para metalúrgicos na porta da fábrica da MWM, na zona sul da capital paulista. No início da tarde, Marta participou de encontro com pastores da Igreja Batista e abordou um assunto delicado para a platéia ao sair em defesa dos direitos dos homossexuais. A candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), que propôs projeto da parceria civil entre pessoas do mesmo sexo quando era deputada, rebateu críticas de pastores ao projeto de lei complementar nº 122, que tramita no Congresso e aborda a punição da homofobia. A petista deixou claro seu ponto de vista. Ela disse desconhecer a proposta, mas se posicionou fortemente "a favor do respeito à dignidade das pessoas". "Minha posição é que (o homossexual) não pode ser desrespeitado. Se for para xingar, dizer que é doente, eu sou contra", afirmou Marta. Ela acrescentou que deve ter uma "coerência na vida", referindo-se à sua formação de psicanalista e sexóloga. "A minha posição eu sei e deixei clara qual é", enfatizou, reconhecendo entretanto, que possui uma postura divergente à da Igreja Batista. Após o término do encontro, o pastor Gésio Duarte Machado, diretor do Colégio Batista, foi diplomático e avaliou que a petista "foi clara e aberta", ressaltando que ela "tem sua postura". Ele disse não acreditar que esta posição da candidata pode fazer com que ela perca votos entre a comunidade batista, que tem cerca da 70 mil pessoas na cidade de São Paulo. Paulinho No comício da manhã, acompanhada pelo presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho, e outros dirigentes sindicais, subiu em um carro de som e falou para dezenas de trabalhadores. Marta concentrou os ataques na gestão do prefeito Gilberto Kassab, candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC)."(A saúde) não funciona, ninguém consegue marcar uma consulta, ninguém consegue fazer um exame médico", disse. Marta afirmou ter deixado tudo pronto para resolver o problema da saúde, "mas não conseguiram dar esse passo". "Não adianta agora dizer que vão fazer. Estão lá há quatro anos e não fizeram."