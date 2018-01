Em defesa de colega, Collor chama Gurgel de 'prevaricador'

Gurgel não comentou as declarações. A rixa de Collor contra ele teve início na CPI do Cachoeira, em que o senador questionou a demora do procurador-geral em investigar a relação de Demóstenes Torres (GO) com o contraventor Carlinhos Cachoeira.

Na ocasião, ele entrou com um pedido de impeachment contra Gurgel no Senado e com representações no Conselho Nacional do Ministério Público. "O senhor procurador-geral não tem autoridade para apresentar qualquer denúncia contra nenhum parlamentar. Tem contra si, tramitando na Casa, representação contra sua atuação (...) É chantagista, prevaricador e cometeu crime de responsabilidade." / R.B. e D.B.