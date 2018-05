Em Cuiabá, Dilma promete criar Pronatec 2

"Nós temos certeza que antes do fim do ano a gente vai ter cumprido os 8 milhões (de matrículas no programa). E aí, o que nós vamos fazer? Criar o Pronatec 2", afirmou a presidente ao discursar na formatura de 1.200 alunos do programa que fornece bolsas para cursos profissionalizantes. "O Pronatec 2 vai ser cada vez melhor, porque nós aprendemos com o Pronatec 1."

Orçamento. A presidente justificou o orçamento de R$ 14 bilhões do governo para o programa: "Por que nós colocamos R$ 14 bilhões do orçamento do governo federal (no Pronatec)? Porque esse dinheiro é um dinheiro que vem dos impostos que todo mundo paga, e é fundamental para o país que o dinheiro seja gasto naquilo que beneficia as pessoas deste país".