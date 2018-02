Em campanha no Recife, Marina Silva faz discurso com referências a Campos

A nova candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, começou a sua campanha de rua neste sábado, 23, num bairro pobre do Recife, capital do Estado governado por Eduardo Campos por quase oito anos.

Marina voltou a Pernambuco uma semana depois de participar das cerimônias fúnebres em homenagem a Campos, morto num trágico acidente aéreo no último dia 13.

Ao lado do deputado Beto Albuquerque (PSB-RS) indicado para ser vice da chapa presidencial, Marina caminhou por cerca de 1h30 pelas ruas de um bairro cheio de calçadas esburacadas e esgoto a céu aberto da zona norte do Recife.

Na terra do ex-companheiro de chapa, fez um discurso cheio de referências a Campos. Além de citar bandeiras do ex-governador, como a educação em tempo integral e o Pacto Pela Vida, repetiu as palavras do então candidato à Presidência sobre a região nordestina: "O Nordeste não é um problema para o Brasil, é a solução".

Assim como costumava fazer Campos, Marina também não poupou críticas à sua principal adversária na corrida presidencial, a petista Dilma Rousseff.

"Não adianta fazer um filme para dizer que está tudo azul quando a inflação começa a corroer o salário dos brasileiros", disse Marina em uma referência à propaganda na TV de Dilma, que exalta as conquistas do governo.

Caminhada. Marina caminhou ao lado do candidato do PSB ao governo de Pernambuco, Paulo Câmara. O grupo era apresentado por um carro de som que dizia que eles eram os candidatos escolhidos por Campos.

Sob os gritos de "Eduardo presente, Marina presidente", a nova candidata cumprimentou eleitores, bateu fotos e parou para conversar com moradores.

Do alto de um palco, fez a sua primeira promessa: a de voltar ao Recife caso seja eleita presidente em outubro.