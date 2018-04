Em BH, Quintão acusa Lacerda de envolvimento com mensalão

O acirramento da disputa entre os candidatos a prefeito de Belo Horizonte atingiu nesta terça-feira, 21, o seu ápice, durante debate no jornal Hoje em Dia. Leonardo Quintão (PMDB), pela primeira vez na campanha acusou publica e explicitamente o adversário Márcio Lacerda de envolvimento no mensalão, afirmando que ele atuou como elo de ligação no esquema e ainda poderá ser processado. Quintão comparou o socialista a um "avião" do tráfico de drogas. Lacerda rechaçou a acusação e disse que vai processar o peemedebista e que ele está revelando sua "verdadeira face". Afirmou ainda que o ataque revela desespero da campanha adversária. O debate foi recheado de ataques e acusações.