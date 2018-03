Em BH, petista busca apoio do PMDB mineiro Na tentativa de melar o acordo prévio entre petistas, tucanos e socialistas para a reedição da aliança que elegeu Marcio Lacerda (PSB) prefeito de Belo Horizonte, o vice-prefeito e presidente do diretório municipal do PT, Roberto Carvalho, tem buscado apoio na ala do PMDB mineiro capitaneada pelo ex-ministro das Comunicações, Hélio Costa.