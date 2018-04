Em BH, Lacerda e Quintão chegam empatados à eleição Na véspera das eleições do segundo turno, o candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo PSB, Marcio Lacerda, ampliou a vantagem sobre o adversário do PMDB, Leonardo Quintão, segundo pesquisa Ibope contratada pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela Rede Globo. Os dois continuam tecnicamente empatados. Na contagem por votos totais, Lacerda manteve os 45% de votos totais verificados no levantamento anterior, de 22 de outubro, mas Quintão perdeu dois pontos percentuais, recuando para 42% das intenções de voto. Os votos brancos e nulos somam 8% e os eleitores indecisos são 5%. Na contagem que considera apenas os votos válidos (descontados os brancos, nulos e indecisos), critério utilizado pelos Tribunais Regionais Eleitorais para determinar os resultados, Lacerda possui 52% dos votos e Quintão 48%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. A pesquisa foi feita nos dias 24 e 25 de outubro, com 1.204 eleitores. A pesquisa está registrada na 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, sob o protocolo nº 80722/08.