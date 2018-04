Em Belém, 2ª vaga no 2º turno é disputada voto a voto Belém é a última capital a definir os candidatos que disputarão o segundo turno. Numa disputa emocionante, voto a voto, os candidatos José Priante (PMDB) e Mário Cardoso (PT) têm menos de 1 ponto porcentual de diferença, com uma leve vantagem para o peemedebista. O candidato Duciomar Costa (PTB) já definiu a participação no segundo turno com 35,33% (241.505) dos votos válidos apurados até as 23h13, quando 93,49% dos votos haviam sido apurados, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Priante tinha, nesse horário, 18,78% (128.406 votos) contra 17,98% (122.931) de Cardoso.