Em apuração parcial, Gabeira está à frente de Crivella Apuradas 1.689 urnas (15,78%) de um total de 10.702, o candidato Fernando Gabeira (PV) já recebeu 145.255 votos, correspondentes a 28,34% dos votos apurados. O candidato Marcelo Crivella (PRB) segue em terceiro, com 16,94%, com 86.832 votos. A liderança, conforme constataram as pesquisas de boca-de-urna, é do candidato Eduardo Paes (PMDB), com 161.867 votos, o que corresponde a 31,58% dos votos. A quarta posição está com Jandira Feghali (PCdoB), com 9,34% referentes a 47.850 votos. Alessandro Molon, do PT, recebeu 25.679 votos, o que corresponde 5,01%. Os dados foram divulgados às 18h03 pelo TSE.