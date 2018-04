Em Anápolis, Meirelles diz que votou no candidato do PT

O presidente do Banco CentraL (BC), Henrique Meirelles, revelou hoje que votou no candidato do PT, Antônio Gomide, para prefeito de Anápolis, a única cidade do Estado de Goiás que levou a disputa eleitoral para o segundo turno - o município tem 217 mil eleitores. Gomide disputa a prefeitura contra Onaides Santillo, do PMDB. Pelas últimas pesquisas de intenção de voto, Gomide é favorito e teria 68% das intenções de voto, contra 21% de Santillo. Gomide é irmão do deputado federal Rubens Otoni (PT), que ontem fez questão de receber Meirelles na porta da escola municipal onde o presidente do BC votou. "Agora vou dar um abraço no meu amigo deputado", disse o presidente do BC ao ver o parlamentar. "Parece que hoje ele (Gomide) vai comemorar", acrescentou ao se referir à expectativa de vitória do candidato petista. Eleito deputado federal pelo PSDB, em 2002, Meirelles fez questão de voltar de Miami, nos Estados Unidos, para votar em Anápolis, seu domicílio eleitoral. Na sexta-feira, o presidente do BC recebeu em Miami o prêmio Financista do Ano, da revista Latin Trade. "Fiz questão de vir votar, não só porque tenho um carinho especial por Anápolis e tenho respeito pelo processo eleitoral e o povo de Goiás, mas porque é um exercício de democracia", afirmou. Meirelles tem mantido freqüentes contatos com políticos de Goiás e é um dos potenciais candidatos em uma disputa futura pelo governo do Estado.