Em 2013, Corte pagou R$ 451 mi Em 2013, o TJ paulista pagou R$ 451,6 milhões líquidos a seus magistrados, dos quais R$ 213,3 milhões relativos a "vantagens eventuais" - abono constitucional de um terço de férias, indenização e antecipação de férias e outros. O TJ esclareceu que "os subsídios dos magistrados vêm sendo pagos rigorosamente de acordo com orientação do CNJ, observados o decidido e praticado pelo STF e tribunais superiores". Segundo o TJ, "os atrasados indiscutivelmente devidos a servidores e magistrados ficaram represados durante anos e, dentro das possibilidades, vêm sendo quitados". "O tribunal não paga um centavo além do estrito direito dos servidores e magistrados", assinala a Corte, com mais de 3 mil juízes, ativos e aposentados.