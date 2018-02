Em 2010, intenção de voto no candidato do PRB variou pouco

No final de julho, o Ibope atribuía a ele 9% das preferências. Em outubro, às vésperas do primeiro turno, o então candidato alcançava 8% no mesmo instituto. Segundo o Datafolha, ele começou a campanha com 11% e chegou à reta final com 9%,

Nas urnas, Russomanno teve 5,42% dos votos em todo o Estado e 6,67% na capital, cidade que agora pretende administrar. O vitorioso em 2010 foi o tucano Geraldo Alckmin, que encerrou a disputa já no primeiro turno.

A eleição de 2010 foi a segunda que Russomanno disputou para um cargo executivo - em 2000, ele teve pouco mais de 22% dos votos ao se candidatar à Prefeitura de Santo André, no Grande ABC, disputa que perdeu para o petista Celso Daniel.

Eleito deputado federal em quatro ocasiões, o atual candidato do PRB já foi filiado ao PFL (de 1985 a 1994), ao PSDB (de 1994 a 1997), ao PPB (de 1997 a 2003) e ao PP (de 2003 a2011).

As duas últimas legendas são, na prática, a mesma, já que o PPB teve seu nome alterado para PP no ano de 2003. / D. B.