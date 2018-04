Eleitores de Gabeira organizam protesto contra resultado Simpatizantes do deputado Fernando Gabeira, candidato derrotado do PV à prefeitura do Rio, estão convocando pela internet um protesto contra o resultado da eleição na cidade para amanhã. Logo após a apuração, no domingo, eleitores do candidato criaram uma página no site de relacionamentos Orkut para discutir o que consideram flagrantes de boca-de-urna do segundo turno, que teriam favorecido Eduardo Paes (PMDB), que ganhou a eleição. Em três dias, a comunidade já contava dez mil adeptos. "Cogitamos entrar em contato com o Gabeira, mas percebemos que isso ia contra um dos ideais do movimento, o apartidarismo. Mesmo ele participando como cidadão, as pessoas teriam uma visão errada. Por essas e outras queremos distância dos políticos em nosso protesto", disse Matheus Tavares, 17 anos, que foi o autor do manifesto intitulado "Movimento Pró-Democracia", que deu origem ao movimento. O manifesto se espalhou pela internet em blogs, mensagens instantâneas e correntes de e-mails. Panfletos virtuais convocam "indignados" para uma passeata no centro do Rio amanhã. Vestindo preto, os jovens que tem trocado mensagens freneticamente nos últimos dias pretendem se concentrar na Cinelândia e seguir até a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), para pressionar a Justiça a investigar denúncias de propaganda negativa contra Gabeira. Eles levarão denúncias que estão reunindo pela internet. Embora o movimento se defina como "apartidário, pacífico, espontâneo e democrático", os envolvidos não escondem que são eleitores de Gabeira. A manifestação está sendo planejada seguindo as linhas da campanha do verde, como uso intensivo da internet, material artesanal e cidade limpa. Cada grupo tem a missão de certificar que panfletos não serão jogados no chão durante a caminhada. As convocações são distribuídas pela internet e cada um imprime quantos quiser para cumprir a tarefa de atrair participantes no boca-a-boca.