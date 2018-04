A partir desta terça-feira, 21, os eleitores que voltam às urnas no domingo, 26, não podem ser presos nem detidos. A proibição dura até 48 horas depois do fim da eleição em segundo turno. Essa determinação está no artigo 236 do Código Eleitoral e só permite a prisão em flagrante ou por desrespeito a salvo-conduto, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).