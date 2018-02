'Eleitor entende a aliança', diz Haddad O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou ontem que não terá dificuldades em bancar a aliança com o PP de Paulo Maluf, mesmo após o Ministério Público ter movido ação contra empreiteiros de obras do ex-prefeito e o início do processo na ilha britânica de Jersey. Para Haddad, o PP é estigmatizado pelas acusações contra Maluf. "Esse assunto nem sequer vem à tona. As pessoas compreendem isso bem", disse o candidato / RICARDO CHAPOLA, ESTADÃO.COM.BR