Eleito em Londrina vai à Justiça contra novo 2º turno O deputado estadual Antonio Belinati (PP) entrou com recurso na Justiça Eleitoral de Londrina, no Paraná, pedindo a suspensão do novo segundo turno da eleição para prefeito da cidade. Candidato mais votado em Londrina nas eleições do ano passado, Belinati teve reprovadas as contas de uma de suas administrações anteriores na chefia do Executivo municipal. Ele pede que o novo pleito só ocorra após o Supremo Tribunal Federal (STF) manifestar-se sobre o recurso extraordinário em que tenta garantir posse na prefeitura. O presidente da Câmara Municipal, Roque Neto (PTB), ocupa a prefeitura interinamente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.