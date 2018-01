Eleito, Alves desafia Judiciário e diz que é da Câmara a palavra final sobre mandatos

"(O processo do mensalão) será finalizado aqui", afirmou o peemedebista, ao ser indagado sobre de qual Poder será a palavra final. "É lógico que (a palavra final) é da Câmara", reiterou.

Para Alves, o Poder que representa o povo brasileiro, "queiram ou não queiram", é o Poder Legislativo. "Aqui só existem parlamentares abençoados pelo voto popular", provocou em seu discurso após a eleição. O parlamentar disputou o cargo com Rose de Freitas (PMDB-ES), Julio Delgado (PSB-MG) e Chico Alencar (PSOL-RJ). Juntos, os concorrentes de Alves tiveram 223 votos.

Desde 2004, o deputado é acusado pelo Ministério Público Federal de improbidade administrativa por enriquecer ilicitamente. O caso, que corre em segredo de Justiça, teve origem em denúncia feita em 2002 por sua ex-mulher, segundo a qual ele mantinha US$ 15 milhões não declarados em paraísos fiscais.

Campanha. O deputado afirmou que durante o período da campanha para a presidência deixou clara sua posição sobre os mensaleiros. Na época, fez coro a Marco Maia (PT-RS), então presidente, e disse que caberia à Câmara decretar a perda do mandato.

Durante um período o novo presidente da Câmara chegou a revelar a companheiros que manteria os processos do STF na gaveta. Foram condenados no processo do mensalão e perderão os direitos políticos os deputados José Genoino (PT-SP), João Paulo Cunha (PT-SP), Valdemar Costa Neto (PR-SP) e Pedro Henry (PP-MT).

O novo vice-presidente da Câmara, André Vargas (PT-PR), que é secretário de Comunicação do PT nacional, questionou a competência do STF para decretar a perda do mandato de parlamentares. Ele defendeu que a Câmara dê a última palavra sobre a cassação. Segundo ele, a Câmara vai ter de se manifestar sobre a situação dos deputados, passando pela Corregedoria, pelo Conselho de Ética e pelo plenário da Casa, após o fim dos recursos.

O presidente do STF, Joaquim Barbosa, que relatou o processo do mensalão, compareceu à sessão inaugural do Congresso ontem. Como Alves, compôs a Mesa dos trabalhos. Ao sair, foi levado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e pelo novo presidente da Câmara, até a saída do Congresso. "Eu quero paz com o Judiciário, quero harmonia, são dois poderes distintos entre si", minimizou Alves. Ele disse ainda que nos próximos dias fará uma visita a Barbosa.

Executivo. Alves também partiu para o enfrentamento com o Poder Executivo ao se comprometer a aprovar o Orçamento Impositivo, que obriga o governo a liberar os recursos de emendas de parlamentares. "Esta Casa (Congresso) é a mais injustiçada dos Poderes; é a mais criticada", afirmou. Ele procurou sempre fazer um discurso para o público interno, em defesa do Parlamento.

Mandatos. Com 11 mandatos consecutivos e 42 anos de Câmara, Henrique Alves dividirá com o colega de partido Renan Calheiros (AL), eleito na sexta-feira presidente do Senado, o comando da pauta de votações do Congresso pelos próximos dois anos. À frente das duas Casas, os dois peemedebistas reforçam a posição do partido na sucessão presidencial de Dilma - o PMDB já tem a Vice-Presidência, com Michel Temer.

Líder da bancada do PMDB por seis mandatos, ele citou a lealdade ao seu partido e falou de sua história. Lembrou que está na Casa há 42 anos que conhece a Câmara profundamente. Alves falou ainda de sua trajetória política, afirmando que sua família era a mais cassada pela ditadura militar. "Sei o que tive de passar para estar aqui. Eu sei o medo que tive de superar para chegar aqui", disse, emocionado, durante o discurso após a vitória.

Ainda em seu discurso, ele fez ressalvas às críticas da imprensa ao Congresso, que ele julga "perversas e descabidas ao trabalho parlamentar". / COLABORARAM DÉBORA ÁLVARES e RICARDO BRITO