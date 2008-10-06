Política

Eleição será decidida no 2º turno em 29 cidades do País

Com disputa indefinida em Ananindeua, número poderia ir a 30, mas candidato do PMDB foi eleito no 1º turno

Da redação,

06 Outubro 2008 | 02h52

Em 29 cidades do País o novo prefeito só será conhecido no 2º turno, no dia 26 de outubro.  Faltava definir Ananindeua, no Pará, cuja disputa estava acirrada até a madrugada desta segunda-feira. Com 100% das urnas apuradas, Helder Baralho (PMDB) levou no primeiro turno com diferença de menos de dez mil votos.     Veja Também: Eleições custaram ao governo R$ 523 mi, diz TSE  PMDB é quem mais fez prefeitos no País  PT sai na frente e elege seis prefeitos em capitais Cobertura completa das eleições 2008  Especial: Perfil dos candidatos  Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos  TSE registra 168 prisões e casos de 509 irregularidades  Imagens da votação pelo Brasil    Confira abaixo a lista das 79 cidades com 200 mil eleitores onde seria possível ter 2º turno,  as cidades onde haverá e as que a disputa foi decidida já no  1º turno:   CIDADES  ONDE HAVERÁ 2º TURNO:   SÃO PAULO (7 cidades) SÃO PAULO               2º turno   1. GILBERTO KASSAB (DEM)   2. MARTA (PT)              GUARULHOS       2º turno   1. ALMEIDA (PT)             2. CARLOS ROBERTO (PSDB)      SÃO BERNARDO CAMPO   2º turno   1. LUIZ MARINHO (PT) 2. ORLANDO MORANDO (PSDB) SANTO ANDRÉ  2º turno   1. VANDERLEI SIRAQUE (PT) 2. DR. AIDAN (PTB)        S.JOSÉ DO RIO PRETO  2º turno      1. VALDOMIRO LOPES (PSB)  2. JOAO PAULO RILLO (PT)  MAUÁ        2º turno   1. OSWALDO DIAS (PT) 2. CHIQUINHO DO ZAIRA (PSB) BAURU  2º turno   1. CAIO COUBE (PSDB)  2. RODRIGO AGOSTINHO (PMDB)   ---------------------------   RIO DE JANEIRO (2 cidades) RIO DE JANEIRO -   2º turno 1. EDUARDO PAES (PMDB) 2. GABEIRA (PV)   PETRÓPOLIS -    2º turno    1. PAULO MUSTRANGI (PT)  2. RONALDO MEDEIROS (PSB) ---------------------------   MINAS GERAIS (4 cidades) BELO HORIZONTE    2º turno   1. MARCIO LACERDA (PSB)   2. LEONARDO QUINTÃO (PMDB) CONTAGEM   2º turno   1. MARILIA CAMPOS (PT)   2. ADEMIR LUCAS (PSDB)   JUIZ DE FORA   2º turno   1. MARGARIDA (PT)    2. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB)  MONTES CLAROS   2º turno   1. TADEU (PMDB)   2. ATHOS AVELINO (PPS) ---------------------------   ESPÍRITO SANTO (1 cidade) VILA VELHA  2º turno   1. NEUCIMAR FRAGA (PR)   2. DR. HÉRCULES (PMDB)   ---------------------------   GOIÁS (1 cidade) ANÁPOLIS    2º turno   1. ANTONIO GOMIDE (PT)  2. ONAIDE SANTILLO (PMDB) --------------------------- MATO GROSSO (1 cidade) CUIABÁ   2º turno   1. WILSON SANTOS (PSDB)  2. MAURO MENDES (PR)   --------------------------- RIO GRANDE DO SUL (3 cidades) PORTO ALEGRE  2º turno   1. JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS (PMDB) 2. MARIA DO ROSARIO NUNES  (PT) PELOTAS  2º turno   1. FERNANDO STEPHAN MARRONI (PT) 2. ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR (PP) CANOAS   2º turno   1. JAIRO JORGE DA SILVA (PT) 2. JURANDIR MARQUES MACIEL (PTB)   ---------------------------   PARANÁ (2 cidades) PONTA GROSSA 2º turno   1. PEDRO WOSGRAU FILHO (PSDB)  2. SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA (PPS) LONDRINA   2º turno   1. ANTONIO CASEMIRO BELINATI (PP) 2. LUIZ CARLOS JORGE HAULY (PSDB) --------------------------- SANTA CATARINA (2 cidades) JOINVILLE  2º turno   1. CARLITO MERSS (PT) 2. DARCI DE MATOS (DEM) FLORIANÓPOLIS 2º turno   1. DÁRIO ELIAS BERGER (PMDB) 2. ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO (PP) --------------------------- PARÁ (2 cidades) BELÉM   2º turno   1. DUCIOMAR COSTA (PTB)  2. PRIANTE (PMDB) ANANINDEUA  2º turno **   1. HELDER BARBALHO (PMDB) 2. PIONEIRO (PSDB) --------------------------- AMAZONAS (1 cidade)   MANAUS 2º turno   1. AMAZONINO ARMANDO MENDES (PTB) 2. SERAFIM FERNANDES CORRÊA (PSB)   ---------------------------   AMAPÁ (1 cidade)   MACAPÁ  2º turno   1. CARLOS CAMILO GÓES CAPIBERIBE (PSB) 2. ANTÔNIO ROBERTO RODRIGUES GÓES DA SILVA  (PDT) ---------------------------   MARANHÃO (1 cidade) SÃO LUÍS  2º turno   1. JOÃO CASTELO RIBEIRO GONÇALVES (PSDB) 2. FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA  (PC do B) ---------------------------   PARAÍBA (1 cidade) CAMPINA GRANDE     2º turno   VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO (PMDB) ROMULO JOSE DE GOUVEIA (PSDB) --------------------------- BAHIA (1 cidade)   SALVADOR 2º turno   JOÃO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO (PMDB) WALTER DE FREITAS PINHEIRO  (PT) ---------------------------   CIDADES  ONDE PODERIA HAVER  2º TURNO, MAS PREFEITOS FORAM ELEITOS NO 1º TURNO: SÃO PAULO CAMPINAS         1. DR. HÉLIO (PDT)       * eleito 2. CARLOS SAMPAIO (PSDB) OSASCO        1. EMIDIO (PT)           * eleito 2. CELSO GIGLIO (PSDB)   SÃO JOSÉ DOS CAMPOS      1. EDUARDO CURY (PSDB)  * eleito 2. CARLINHOS ALMEIDA (PT)   SOROCABA      1. VITOR LIPPI (PSDB)   * eleito 2. HAMILTON PEREIRA (PT)   SANTOS      1. PAPA (PMDB)  * eleito 2. MARIA LUCIA PRANDI (PT) RIBEIRÃO PRETO   1. DÁRCY VERA (DEM)   * eleito 2. WELSON GASPARINI (PSDB) DIADEMA       1. MARIO REALI (PT)   * eleito 2. JOSÉ AUGUSTO (PSDB) JUNDIAÍ       1. MIGUEL HADDAD (PSDB)  eleito * 2. PEDRO BIGARDI (PC do B) MOGI DAS CRUZES    1. MARCO BERTAIOLLI (DEM)    * eleito 2. GONDIM (PPS)  PIRACICABA      1. BARJAS NEGRI (PSDB)    * eleito 2. BOLDRIN (PT) CARAPICUÍBA     1. SERGIO RIBEIRO (PT)   * eleito 2. MARCOS NEVES (PMDB)  2 SÃO VICENTE     1. TERCIO GARCIA (PSB)    * eleito 2. RAIMUNDO OLIVEIRA (PMN)        FRANCA    1. SIDNEI ROCHA (PSDB)   * eleito 2. GILSON PELIZARO (PT) GUARUJÁ    1. ANTONIETA (PMDB)   * eleito 2. FARID MADI (PDT)   ------   RIO  DE JANEIRO SÃO GONÇALO        1. APARECIDA PANISSET (PDT) * eleito 2. GRAÇA (PMDB)  DUQUE DE CAXIAS  * eleito     1. ZITO (PSDB)  2. WASHINGTON REIS (PMDB) NOVA IGUAÇU         1. LINDBERG (PT)   * eleito 2. BORNIER (PMDB) NITERÓI         1. JORGE ROBERTO SILVEIRA (PDT) * eleito 2. RODRIGO NEVES (PT)  CAMPOS        1. ROSINHA GAROTINHO (PMDB) * eleito 2. PROFESSORA ODETE (PC do B) SÃO JOÃO DE MERITI     1. SANDRO MATOS (PR)   * eleito 2. MARCELO SIMÃO (PHS) VOLTA REDONDA      1. NETO (PMDB)    *   eleito 2. ZOINHO (PTdo B)  BELFORD ROXO     1. DR ALCIDES ROLIM (PT)     * eleito 2. SULA (PMDB) ------   MINAS GERAIS    UBERLÂNDIA    1. ODELMO LEÃO (PP)   * eleito 2. WELITON PRADO (PT)  BETIM       1. MARIA DO CARMO LARA PERPÉTUO (PT)  * eleito 2. ROMULO VENEROSO (PV)  UBERABA   1. ANDERSON ADAUTO (PMDB)   * eleito 2. FAHIM (PSDB)    ------   ESPÍRITO SANTO VITÓRIA   1. JOÃO COSER (PT)   * eleito 2. LUCIANO REZENDE (PPS) SERRA   1. SERGIO VIDIGAL (PDT)  * eleito 2. TIO JOÃO (PRTB)   CARIACICA   1. HELDER SALOMÃO (PT)   * eleito 2. MARCELO SANTOS (PTB)  ------ GOIÁS APARECIDA DE GOIÂNIA   1. MAGUITO VILELA (PMDB)  * eleito 2. MARLÚCIO PEREIRA (PTB)   GOIÂNIA   1. IRIS (PMDB)   * eleito 2. SANDES JÚNIOR      ------- MATO GROSSO DO SUL CAMPO GRANDE   1. NELSINHO TRAD (PMDB)  * eleito 2. PEDRO TERUEL (PT)   ------   RIO GRANDE DO SUL CAXIAS DO SUL   1. JOSÉ IVO SARTORI  (PMDB) * eleito 2. GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS (PT)   ------ PARANÁ   CURITIBA  100%   1. CARLOS ALBERTO RICHA  (PSDB) * 2. GLEISI HELENA HOFFMANN  (PT)   MARINGÁ   SILVIO MAGALHÃES BARROS II (PP) * eleito ENIO JOSÉ VERRI  (PT)  ------ SANTA CATARINA   BLUMENAU   1. JOÃO PAULO KARAM KLEINUBING (DEM) * eleito 2. DÉCIO NERY DE LIMA  (PT)   ------   RORAIMA   PORTO VELHO   1. ROBERTO EDUARDO SOBRINHO (PT)  * eleito 2. LINDOMAR BARBOSA ALVES  (PV)   ------   ACRE   RIO BRANCO   1. ANGELIM (PT)   * eleito 2. PETECÃO (PMN)   ------ RIO GRANDE DO NORTE   NATAL   1. MICARLA ARAÚJO DE SOUSA WEBER (PV) * eleito 2. MARIA DE FATIMA BEZERRA  (PT)   ------ ALAGOAS   MACEIÓ   1. JOSÉ CÍCERO SOARES DE ALMEIDA (PP) * eleito 2. JUDSON CABRAL DE SANTANA  (PT)   ------ PIAUÍ   TERESINA   SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO (PSDB) * eleito JOSE NAZARENO CARDEAL FONTELES (PT)   ------ PARAÍBA JOÃO PESSOA   RICARDO VIEIRA COUTINHO (PSB)  * eleito JOÃO GONÇALVES DE AMORIM SOBRINHO (PSDB) ------ SERGIPE   ARACAJU   EDVALDO NOGUEIRA FILHO (PC do B) * eleito JOSÉ DE ARAÚJO MENDONÇA SOBRINHO (DEM) ------ BAHIA FEIRA DE SANTANA   TARCIZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR (DEM) * eleito COLBERT MARTINS DA SILVA (PMDB) ------ CEARÁ   FORTALEZA   LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS (PT) * eleito MORONI BING TORGAN (DEM)   ------ PERNAMBUCO   RECIFE   JOÃO DA COSTA BEZERRA FILHO (PT) * eleito JOSE MENDONÇA BEZERRA FILHO  (DEM) OLINDA    RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS (PC do B) * eleito MARIA JACILDA GODOI URQUISA  (PMDB) JABOATÃO GUARARAPES   ELIAS GOMES DA SILVA  (PSDB)  * eleito ANDRÉ WILSON DE QUEIROZ CAMPOS ------

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