Eleição será decidida no 2º turno em 29 cidades do País

Em 29 cidades do País o novo prefeito só será conhecido no 2º turno, no dia 26 de outubro. Faltava definir Ananindeua, no Pará, cuja disputa estava acirrada até a madrugada desta segunda-feira. Com 100% das urnas apuradas, Helder Baralho (PMDB) levou no primeiro turno com diferença de menos de dez mil votos. Confira abaixo a lista das 79 cidades com 200 mil eleitores onde seria possível ter 2º turno, as cidades onde haverá e as que a disputa foi decidida já no 1º turno: CIDADES ONDE HAVERÁ 2º TURNO: SÃO PAULO (7 cidades) SÃO PAULO 2º turno 1. GILBERTO KASSAB (DEM) 2. MARTA (PT) GUARULHOS 2º turno 1. ALMEIDA (PT) 2. CARLOS ROBERTO (PSDB) SÃO BERNARDO CAMPO 2º turno 1. LUIZ MARINHO (PT) 2. ORLANDO MORANDO (PSDB) SANTO ANDRÉ 2º turno 1. VANDERLEI SIRAQUE (PT) 2. DR. AIDAN (PTB) S.JOSÉ DO RIO PRETO 2º turno 1. VALDOMIRO LOPES (PSB) 2. JOAO PAULO RILLO (PT) MAUÁ 2º turno 1. OSWALDO DIAS (PT) 2. CHIQUINHO DO ZAIRA (PSB) BAURU 2º turno 1. CAIO COUBE (PSDB) 2. RODRIGO AGOSTINHO (PMDB) --------------------------- RIO DE JANEIRO (2 cidades) RIO DE JANEIRO - 2º turno 1. EDUARDO PAES (PMDB) 2. GABEIRA (PV) PETRÓPOLIS - 2º turno 1. PAULO MUSTRANGI (PT) 2. RONALDO MEDEIROS (PSB) --------------------------- MINAS GERAIS (4 cidades) BELO HORIZONTE 2º turno 1. MARCIO LACERDA (PSB) 2. LEONARDO QUINTÃO (PMDB) CONTAGEM 2º turno 1. MARILIA CAMPOS (PT) 2. ADEMIR LUCAS (PSDB) JUIZ DE FORA 2º turno 1. MARGARIDA (PT) 2. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB) MONTES CLAROS 2º turno 1. TADEU (PMDB) 2. ATHOS AVELINO (PPS) --------------------------- ESPÍRITO SANTO (1 cidade) VILA VELHA 2º turno 1. NEUCIMAR FRAGA (PR) 2. DR. HÉRCULES (PMDB) --------------------------- GOIÁS (1 cidade) ANÁPOLIS 2º turno 1. ANTONIO GOMIDE (PT) 2. ONAIDE SANTILLO (PMDB) --------------------------- MATO GROSSO (1 cidade) CUIABÁ 2º turno 1. WILSON SANTOS (PSDB) 2. MAURO MENDES (PR) --------------------------- RIO GRANDE DO SUL (3 cidades) PORTO ALEGRE 2º turno 1. JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS (PMDB) 2. MARIA DO ROSARIO NUNES (PT) PELOTAS 2º turno 1. FERNANDO STEPHAN MARRONI (PT) 2. ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR (PP) CANOAS 2º turno 1. JAIRO JORGE DA SILVA (PT) 2. JURANDIR MARQUES MACIEL (PTB) --------------------------- PARANÁ (2 cidades) PONTA GROSSA 2º turno 1. PEDRO WOSGRAU FILHO (PSDB) 2. SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA (PPS) LONDRINA 2º turno 1. ANTONIO CASEMIRO BELINATI (PP) 2. LUIZ CARLOS JORGE HAULY (PSDB) --------------------------- SANTA CATARINA (2 cidades) JOINVILLE 2º turno 1. CARLITO MERSS (PT) 2. DARCI DE MATOS (DEM) FLORIANÓPOLIS 2º turno 1. DÁRIO ELIAS BERGER (PMDB) 2. ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO (PP) --------------------------- PARÁ (2 cidades) BELÉM 2º turno 1. DUCIOMAR COSTA (PTB) 2. PRIANTE (PMDB) ANANINDEUA 2º turno ** 1. HELDER BARBALHO (PMDB) 2. PIONEIRO (PSDB) --------------------------- AMAZONAS (1 cidade) MANAUS 2º turno 1. AMAZONINO ARMANDO MENDES (PTB) 2. SERAFIM FERNANDES CORRÊA (PSB) --------------------------- AMAPÁ (1 cidade) MACAPÁ 2º turno 1. CARLOS CAMILO GÓES CAPIBERIBE (PSB) 2. ANTÔNIO ROBERTO RODRIGUES GÓES DA SILVA (PDT) --------------------------- MARANHÃO (1 cidade) SÃO LUÍS 2º turno 1. JOÃO CASTELO RIBEIRO GONÇALVES (PSDB) 2. FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA (PC do B) --------------------------- PARAÍBA (1 cidade) CAMPINA GRANDE 2º turno VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO (PMDB) ROMULO JOSE DE GOUVEIA (PSDB) --------------------------- BAHIA (1 cidade) SALVADOR 2º turno JOÃO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO (PMDB) WALTER DE FREITAS PINHEIRO (PT) --------------------------- CIDADES ONDE PODERIA HAVER 2º TURNO, MAS PREFEITOS FORAM ELEITOS NO 1º TURNO: SÃO PAULO CAMPINAS 1. DR. HÉLIO (PDT) * eleito 2. CARLOS SAMPAIO (PSDB) OSASCO 1. EMIDIO (PT) * eleito 2. CELSO GIGLIO (PSDB) SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1. EDUARDO CURY (PSDB) * eleito 2. CARLINHOS ALMEIDA (PT) SOROCABA 1. VITOR LIPPI (PSDB) * eleito 2. HAMILTON PEREIRA (PT) SANTOS 1. PAPA (PMDB) * eleito 2. MARIA LUCIA PRANDI (PT) RIBEIRÃO PRETO 1. DÁRCY VERA (DEM) * eleito 2. WELSON GASPARINI (PSDB) DIADEMA 1. MARIO REALI (PT) * eleito 2. JOSÉ AUGUSTO (PSDB) JUNDIAÍ 1. MIGUEL HADDAD (PSDB) eleito * 2. PEDRO BIGARDI (PC do B) MOGI DAS CRUZES 1. MARCO BERTAIOLLI (DEM) * eleito 2. GONDIM (PPS) PIRACICABA 1. BARJAS NEGRI (PSDB) * eleito 2. BOLDRIN (PT) CARAPICUÍBA 1. SERGIO RIBEIRO (PT) * eleito 2. MARCOS NEVES (PMDB) 2 SÃO VICENTE 1. TERCIO GARCIA (PSB) * eleito 2. RAIMUNDO OLIVEIRA (PMN) FRANCA 1. SIDNEI ROCHA (PSDB) * eleito 2. GILSON PELIZARO (PT) GUARUJÁ 1. ANTONIETA (PMDB) * eleito 2. FARID MADI (PDT) ------ RIO DE JANEIRO SÃO GONÇALO 1. APARECIDA PANISSET (PDT) * eleito 2. GRAÇA (PMDB) DUQUE DE CAXIAS * eleito 1. ZITO (PSDB) 2. WASHINGTON REIS (PMDB) NOVA IGUAÇU 1. LINDBERG (PT) * eleito 2. BORNIER (PMDB) NITERÓI 1. JORGE ROBERTO SILVEIRA (PDT) * eleito 2. RODRIGO NEVES (PT) CAMPOS 1. ROSINHA GAROTINHO (PMDB) * eleito 2. PROFESSORA ODETE (PC do B) SÃO JOÃO DE MERITI 1. SANDRO MATOS (PR) * eleito 2. MARCELO SIMÃO (PHS) VOLTA REDONDA 1. NETO (PMDB) * eleito 2. ZOINHO (PTdo B) BELFORD ROXO 1. DR ALCIDES ROLIM (PT) * eleito 2. SULA (PMDB) ------ MINAS GERAIS UBERLÂNDIA 1. ODELMO LEÃO (PP) * eleito 2. WELITON PRADO (PT) BETIM 1. MARIA DO CARMO LARA PERPÉTUO (PT) * eleito 2. ROMULO VENEROSO (PV) UBERABA 1. ANDERSON ADAUTO (PMDB) * eleito 2. FAHIM (PSDB) ------ ESPÍRITO SANTO VITÓRIA 1. JOÃO COSER (PT) * eleito 2. LUCIANO REZENDE (PPS) SERRA 1. SERGIO VIDIGAL (PDT) * eleito 2. TIO JOÃO (PRTB) CARIACICA 1. HELDER SALOMÃO (PT) * eleito 2. MARCELO SANTOS (PTB) ------ GOIÁS APARECIDA DE GOIÂNIA 1. MAGUITO VILELA (PMDB) * eleito 2. MARLÚCIO PEREIRA (PTB) GOIÂNIA 1. IRIS (PMDB) * eleito 2. SANDES JÚNIOR ------- MATO GROSSO DO SUL CAMPO GRANDE 1. NELSINHO TRAD (PMDB) * eleito 2. PEDRO TERUEL (PT) ------ RIO GRANDE DO SUL CAXIAS DO SUL 1. JOSÉ IVO SARTORI (PMDB) * eleito 2. GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS (PT) ------ PARANÁ CURITIBA 100% 1. CARLOS ALBERTO RICHA (PSDB) * 2. GLEISI HELENA HOFFMANN (PT) MARINGÁ SILVIO MAGALHÃES BARROS II (PP) * eleito ENIO JOSÉ VERRI (PT) ------ SANTA CATARINA BLUMENAU 1. JOÃO PAULO KARAM KLEINUBING (DEM) * eleito 2. DÉCIO NERY DE LIMA (PT) ------ RORAIMA PORTO VELHO 1. ROBERTO EDUARDO SOBRINHO (PT) * eleito 2. LINDOMAR BARBOSA ALVES (PV) ------ ACRE RIO BRANCO 1. ANGELIM (PT) * eleito 2. PETECÃO (PMN) ------ RIO GRANDE DO NORTE NATAL 1. MICARLA ARAÚJO DE SOUSA WEBER (PV) * eleito 2. MARIA DE FATIMA BEZERRA (PT) ------ ALAGOAS MACEIÓ 1. JOSÉ CÍCERO SOARES DE ALMEIDA (PP) * eleito 2. JUDSON CABRAL DE SANTANA (PT) ------ PIAUÍ TERESINA SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO (PSDB) * eleito JOSE NAZARENO CARDEAL FONTELES (PT) ------ PARAÍBA JOÃO PESSOA RICARDO VIEIRA COUTINHO (PSB) * eleito JOÃO GONÇALVES DE AMORIM SOBRINHO (PSDB) ------ SERGIPE ARACAJU EDVALDO NOGUEIRA FILHO (PC do B) * eleito JOSÉ DE ARAÚJO MENDONÇA SOBRINHO (DEM) ------ BAHIA FEIRA DE SANTANA TARCIZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR (DEM) * eleito COLBERT MARTINS DA SILVA (PMDB) ------ CEARÁ FORTALEZA LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS (PT) * eleito MORONI BING TORGAN (DEM) ------ PERNAMBUCO RECIFE JOÃO DA COSTA BEZERRA FILHO (PT) * eleito JOSE MENDONÇA BEZERRA FILHO (DEM) OLINDA RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS (PC do B) * eleito MARIA JACILDA GODOI URQUISA (PMDB) JABOATÃO GUARARAPES ELIAS GOMES DA SILVA (PSDB) * eleito ANDRÉ WILSON DE QUEIROZ CAMPOS ------