Eleição nas capitais favorece Lula como cabo eleitoral em 2010 A julgar pelas pesquisas de intenção de voto da eleição municipal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma base consistente nas capitais para alavancar sua sucessão em 2010. Faltando 13 dias para o primeiro turno, as sondagens indicam situação favorável aos candidatos do PT e dos demais partidos da aliança governista. Das 26 capitais, as pesquisas apontam vitória de legendas governistas em 20 delas. No total, essas cidades reúnem 23,9 milhões de eleitores, enquanto as capitais em que a oposição pode vencer têm 5,5 milhões, pelos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "A população começa a compreender o projeto do governo Lula, que não é fruto apenas da figura carismática do Lula, mas vem da militância, que tem abordagem social. Não é só tirar foto com Lula, há petistas com ele", disse o deputado Maurício Rands (PE), líder do PT na Câmara. A correlação de forças será importante em 2010, diz o deputado, principalmente porque o PT não terá mais a candidatura de um líder carismático como Lula, cujo governo tem aprovação na casa de 60 por cento. "Então vai depender de um programa de governo, e, se as capitais estão sintonizadas, é mais fácil a vitória", disse Rands. O PT, que deve crescer 30 por cento nessas eleições, no cálculo do deputado, tem sete candidatos líderes nas pesquisas de intenção de voto em capitais brasileiras, algumas de ampla relevância estratégica como São Paulo, em que Marta Suplicy estará no segundo turno e tem atualmente vantagem de mais de dez pontos sobre seus concorrentes diretos. Em Porto Alegre, qualquer que seja o resultado será favorável a Lula. Até agora, a vantagem é do prefeito e candidato José Fogaça, que mesmo sem ser totalmente alinhado com o presidente, é de partido da base, o PMDB. No segundo turno, ele deve enfrentar Maria do Rosário (PT) ou Manuela D'Ávila (PCdoB). As demais capitais em que o PT lidera são Fortaleza, Recife, Vitória, Palmas, Porto Velho e Rio Branco. Logo atrás vem o PMDB, partido que acompanha o governo, mas em que não há uma unanimidade neste sentido. Candidatos da legenda estão à frente nas sondagens no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia, Campo Grande e Florianópolis. O PSB, partido do candidato que uniu os rivais PT e PSDB em torno do mesmo projeto em Belo Horizonte, está em vantagem em mais três capitais: João Pessoa, Boa Vista e Macapá. Outras legendas governistas aparecem com apenas um candidato com vantagem nas pesquisas, caso do PCdoB (Aracaju), PP (Maceió), PV (Natal) e PTB (Manaus). O PT admite as diferenças entre os partidos da base, mas aposta na união em 2010. "Muitas legendas não têm a mesma identidade programática como o PT, PCdoB e PSB, mas espero que na sucessão estejam junto conosco", disse Rands. Carlos Ranulfo, cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), faz um alerta para a possibilidade de os partidos se separarem daqui a dois anos. São 15 legendas no total, sendo 9 grandes. "Depende de quem vai apoiar o Lula. A base pode não ficar unida, pode se desconstituir até lá. O Lula unifica, mas nenhum outro candidato unifica esses 9 partidos", acredita Ranulfo. Ele destaca apenas o resultado da eleição de São Paulo. Se Marta conseguir derrotar os tucanos e o prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidato do governador José Serra (PSDB), será uma forte sinalização para a sucessão de Lula, uma vez que Serra é potencial candidato à Presidência. Para Manoel Dias, secretário-geral do PDT, outro partido da base, há ampliação da presença das siglas menores nas eleições municipais como plataforma para a disputa presidencial. "Estamos olhando, sim, para 2010. Por isso, saímos com cerca de 23 mil candidatos a vereadores e quase mil a prefeito. Somando com os candidatos do PSB e do PCdoB, chegamos perto dos números do PMDB, que é o partido com maior capilaridade no Brasil", afirmou o dirigente.