Eleição em São Paulo deve ter 12 candidatos

Seis desses candidatos são de partidos minúsculos, com nenhuma representação na Câmara dos Deputados (PCO, PSTU, PSDC e PPL) ou bancadas muito pequenas (PSOL e PRTB, com três e dois deputados eleitos, respectivamente). Apesar disso, eles vão ocupar quase um quinto da propaganda eleitoral no rádio e na televisão.

O quadro ao lado mostra como deve ficar a distribuição da propaganda, após a decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu ao PSD - partido do prefeito Gilberto Kassab - acesso ao tempo de TV com base na bancada herdada das antigas legendas de seus parlamentares.

O PSD foi criado com 53 deputados, segundo a Câmara dos Deputados, mas a Justiça Eleitoral ainda não informou se esse é o número que será considerado no rateio da propaganda.