'Ele não tem ativos no país', afirma advogado O criminalista Luiz Fernando Pacheco, que defende o engenheiro João Roberto Zaniboni, afirmou ontem que o ex-diretor da CPTM "não tem nenhum ativo na Suíça". Ele esclareceu que em 2007, Zaniboni encerrou a conta Milmar, no Credit Suísse de Zurique, e transferiu todos os valores para uma conta no Safra National Bank de Nova York, em nome de uma filha dele.