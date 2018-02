'Ele não fez pagamentos', reage defesa de Teixeira O criminalista Eduardo Carnelós repudia enfaticamente a suspeita sobre o engenheiro Arthur Teixeira, de 78 anos. "O sr. Arthur é um técnico consagrado, formado pela Politécnica da USP, um especialista no setor ferroviário. Com experiência inquestionável ele faz consultorias. É absurda essa versão de pagamento de propinas. Ele não é lobista, nunca foi. Jamais se prestaria a um papel desses." O advogado Luiz Fernando Pacheco afirma que João Roberto Zaniboni recebeu valores de Teixeira por consultorias antes de assumir cargo na CPTM. A Alstom colabora com as investigações. A Siemens destaca que foi ela quem fechou acordo de leniência em que revela o cartel metroferroviário. Não foi encontrado representante da Mitsui.