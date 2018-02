'Ele me derrubou, eu o derrubei', diz Jefferson, que volta a atacar Dirceu

Roberto Jefferson diz não conseguir dormir há dez dias. O ex-deputado de 59 anos recebeu o diagnóstico de um tumor de 4 cm no pâncreas. "Fica passando um filme para lá e para cá. E eu, de olhos arregalados, às 3h da manhã."

Nessa retrospectiva pessoal, diz não se arrepender da entrevista ao jornal Folha de S.Paulo em que denunciou, em junho de 2005, o suposto pagamento mensal a deputados para manter fidelidade ao governo e acusou o então chefe da Casa Civil, José Dirceu, de comandar o esquema que deu origem ao processo no Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, Jefferson repete acusações contra Dirceu. Ambos foram cassados pela Câmara e estão inelegíveis até 2015. No processo do mensalão, o presidente do PTB responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O ex-deputado acusa Dirceu de ter abastecido jornais e revistas de informações contra ele. A principal foi uma fita em que um funcionário dos Correios, Maurício Marinho, recebia propina e detalhava um esquema de corrupção que beneficiaria Jefferson. Quando as investigações tiveram início, o petebista contra-atacou e denunciou o mensalão.

"Eu vi no noticiário a marca da Casa Civil. O Zé Dirceu me atingiu, eu dei o troco. Ele me derrubou, eu o derrubei", relembrou.

Jefferson diz que a origem dos ataques de Dirceu foi um acordo com o então ministro da Casa Civil em que PT e PTB dividiriam recursos de empresas ligadas a Furnas. O acerto previa a permanência do diretor Dimas Toledo, desafeto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em abril de 2005, Jefferson falou do acordo a Lula.

"José Dirceu e eu fizemos um acordo sobre Furnas sem o presidente saber. Tinha coisa que o presidente não sabia, era bola nas costas", contou. O raciocínio se repete ao dizer que acredita na inocência de Lula no caso do mensalão. "Ele ficou surpreso quando contei. Me perguntou: 'Roberto Jefferson, o que é mensalão?' O presidente demorou a agir, mas acredito que não sabia."