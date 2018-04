Edvaldo Nogueira segue em primeiro lugar em Aracaju

Com 78,35% dos votos apurados até às 18h33, o atual prefeito e candidato à reeleição, Edvaldo Nogueira, do PC do B, seguia na frente com 51,34% dos votos. Em segundo lugar aparecia Mendonça Prado (DEM) com 21,95%, Almeida (PMDB) tinha 17,88%, Anderson Gois (PCB) 5,42% e Vera Lúcia (PSTU) 3,4%. Veja Também: Cobertura completa das eleições 2008 Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos TSE registra 168 prisões e casos de 509 irregularidades Imagens da votação pelo Brasil Dois dos cinco candidatos a prefeito de Aracaju têm o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, como principal cabo eleitoral nessas eleições. Entre esses dois, a novidade é o senador Almeida Lima (PMDB), que colocou nas ruas uma mensagem gravada há tempos pelo presidente sugerindo aos eleitores, em todo País, que votem nos candidatos que o apóiam. A iniciativa do senador parece não incomodar o prefeito Edvaldo, que tenta a reeleição e diz ter o apoio do presidente e do governador Marcelo Déda, de quem herdou a administração municipal. Em todos os três debates realizados por emissoras de TV - o último aconteceu na quinta-feira, na TV Sergipe, afiliada da Rede Globo - Almeida Lima garante que tem o apoio do presidente Lula.