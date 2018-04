Edvaldo Nogueira lidera em Aracaju com 51,3% Com 78,35% dos votos apurados até às 18h33, o candidato do PCdoB, Edvaldo Nogueira seguia na frente com 51,34% dos voto. Em segundo lugar aparecia Mendonça Prado (DEM) com 21,95%, Almeida (PMDB) tinha 17,88%, Anderson Gois (PCB) 5,42% e Vera Lúcia (PSTU) 3,4%.