'Educação na gestão Alckmin foi pior que a do Piauí', diz Maluf

O candidato Paulo Maluf (PP) atacou o ex-governador e candidato tucano Geraldo Alckmin dizendo que a educação na sua gestão foi pior que a do Piauí. "Porque a progressão continuada que você instalou é passar o aluno por decreto", disse. Alckmin rebateu dizendo que a progressão foi implantada pelo PT, pelo secretário da então prefeita Luiza Erundina, o educador Paulo Freire. "E depois foi eleito o Paulo Maluf. Por que não acabou com a progressão continuada? Não entendi", se defendeu. "Tem que dar reforço para o aluno, o rico não tem essa cultura da repetência, do fracasso. O dever do Estado não é punir. Se ela falta, é reprovada todo ano. Se ela não falta, por que não aprende então?. O Estado tem que dar a mão para criança. Precisamos investir no ensino infantil, não tem vaga na creche. Nas creches, existem 50 mil na fila de espera", disse Alckmin. Maluf disse que Alckmin "não conhece a prefeitura". "No meu governo, não houve progressão continuada. Não fala que foi bom. Se o time foi bom, apanha e ganha de 5 a 0. Por que o seu governo foi a pior educação do Brasil, esse é o problema. Fazer garoto passar por decreto, quando ele chega no quarta série, não sabe ler nem escrever. Não colocarei a progressão continuada, todo ano tem que fazer exame. Se passar ótimo, senão vai ter que aprender", enfatizou. Alckmin disse que São Paulo não é pior na educação, muito longe, está acima da média. "Acho que o candidato Paulo Maluf está desatualizado. Último Ideb, fizemos a USP leste pela primeira vez quase 50% são de escola pública, sem cota, por mérito. Pretendo criar a creche e a Enei, ensino infantil. A criança entra no primeiro ano sabendo ler e escrever. Vou fazer isso", prometeu o ex-governador.