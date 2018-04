Eduardo Paes tem 2 pontos de vantagem sobre Gabeira As eleições pela prefeitura do Rio de Janeiro seguem indefinidas na véspera da votação. Segundo pesquisa Ibope contratada pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela Rede Globo, o candidato do PMDB, Eduardo Paes, está com 51% dos votos válidos (descontados os brancos, nulos e indecisos), dois pontos percentuais acima do candidato do PV, Fernando Gabeira, com 49% dos votos. Na prática, as duas candidaturas estão tecnicamente empatadas. Na contagem dos votos válidos totais, Paes mantém a pequena vantagem, com 45% das intenções de voto ante 44% de Gabeira. De acordo com a pesquisa de hoje, os votos brancos e nulos somam 6%, enquanto os indecisos são 5%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada nos dias 24 e 25 de outubro, com 2.002 eleitores. A pesquisa está registrada na 228 Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, sob o protocolo nº 550/08.